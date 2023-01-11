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Частые неисправности и стоимость ремонта

* Стоимость указана за работу. Без учета стоимости запчастей, которые будут использованы при ремонте. Перед тем, как приступить к работам, мы согласуем с вами окончательную цену.
Если цена не устроит, то вернем вам устройство без дополнительной оплаты, т.к диагностика бесплатна.

Устройство не включается

Проверим всю цепь электропитания, выявим и устраним возникшую проблему.

от 700 ₽

Отсутствует звук

Изображение есть, а звука нет. Проведем диагностику и устраним неисправность.

от 700 ₽

Отсутствует изображение

Возможно причина в блоке питания, разъеме или поломке инвертора.

от 1 000 ₽

Отсутствует подсветка

Изображение есть, а подсветки нет. Нужна замена подсветки.

от 4 000 ₽

Не работают порты

LAN, HDMI, USB, разъем под наушники и т.д.

от 700 ₽

Греется,
шумит

Устройство шумит при работе, греется и выключается.

от 500 ₽

Часто
зависает

Устройство работает недостаточно быстро, самопроизвольно выключается.

от 1 000 ₽

Залили жидкостью или уронили

Устраним любые механические повреждения и последствия воздействия влаги.

от 1 500 ₽

Не заряжается, быстрая разрядка

Проблема может быть в батарее или разъеме питания.

от 700 ₽
* Стоимость указана за работу. Без учета стоимости запчастей, которые будут использованы при ремонте. Перед тем, как приступить к работам, мы согласуем с вами окончательную цену.
Если цена не устроит, то вернем вам устройство без дополнительной оплаты, т.к диагностика бесплатна.

Оценим стоимость работ по фото!

Присылайте фото или видео неисправности в любой мессенджер и узнайте предварительную стоимость ремонта

Популярные вопросы

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Приблизительную стоимость ремонта устройства можно посмотреть на нашем сайте или спросить по телефону у менеджера. Окончательная цена, с учетом замены необходимых запчастей, будет известна после диагностики.

Как показывает практика, клиенты часто ошибаются, а основной поломке могут сопутствовать другие. Их также необходимо обнаружить и устранить.

– Нет, диагностика и вызов мастера бесплатны.

Наш сервисный центр дает гарантию до года на все проведенные нами работы, а также установленные в ходе ремонта комплектующие. При наступлении гарантийного случая вам следует обратиться в офис нашего сервисного центра с чеком и гарантийным талоном. Ремонт по гарантии будет проведен в срочном порядке.

Сроки ремонта мы сообщим вам после диагностики устройства. После завершения ремонта вам позвонит наш сотрудник.

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Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 5