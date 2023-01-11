* Стоимость указана за работу. Без учета стоимости запчастей, которые будут использованы при ремонте. Перед тем, как приступить к работам, мы согласуем с вами окончательную цену. Если цена не устроит, то вернем вам устройство без дополнительной оплаты, т.к диагностика бесплатна.
Устройство не включается
Проверим всю цепь электропитания, выявим и устраним возникшую проблему.
* Стоимость указана за работу. Без учета стоимости запчастей, которые будут использованы при ремонте. Перед тем, как приступить к работам, мы согласуем с вами окончательную цену. Если цена не устроит, то вернем вам устройство без дополнительной оплаты, т.к диагностика бесплатна.
Оценим стоимость работ по фото!
Присылайте фото или видео неисправности в любой мессенджер и узнайте предварительную стоимость ремонта
Приблизительную стоимость ремонта устройства можно посмотреть на нашем сайте или спросить по телефону у менеджера. Окончательная цена, с учетом замены необходимых запчастей, будет известна после диагностики.
Как показывает практика, клиенты часто ошибаются, а основной поломке могут сопутствовать другие. Их также необходимо обнаружить и устранить.
– Нет, диагностика и вызов мастера бесплатны.
Наш сервисный центр дает гарантию до года на все проведенные нами работы, а также установленные в ходе ремонта комплектующие.
При наступлении гарантийного случая вам следует обратиться в офис нашего сервисного центра с чеком и гарантийным талоном. Ремонт по гарантии будет проведен в срочном порядке.
Сроки ремонта мы сообщим вам после диагностики устройства. После завершения ремонта вам позвонит наш сотрудник.