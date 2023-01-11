Частые неисправности и стоимость ремонта

* Стоимость указана за работу. Без учета стоимости запчастей, которые будут использованы при ремонте. Перед тем, как приступить к работам, мы согласуем с вами окончательную цену.

Если цена не устроит, то вернем вам устройство без дополнительной оплаты, т.к диагностика бесплатна.